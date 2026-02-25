In Emilia Romagna il 48,9% dei mutui è stato erogato a persone di origine italiana. Si tratta della quota più consistente, ma inferiore alla metà del totale. Parallelamente, cresce il peso degli stranieri. Attualmente il 19,9% dei finanziamenti riguarda cittadini europei, mentre il 31,2% è rappresentato da immigrati extra-europei. Tra le nazionalità europee più presenti figurano rumeni, albanesi e moldavi. Per quanto riguarda i cittadini non europei, la maggioranza proviene dall’Asia, seguita a breve distanza da latinoamericani e africani. Questi alcuni dei dati che emergono dall’analisi socio-demografica realizzata Kiron Partner SpA, Gruppo Tecnocasa. Lo studio fa riferimento, nello specifico, al primo semestre 2025 e prende in esame i finanziamenti ipotecari sottoscritti nel territorio dell’Emilia Romagna attraverso le agenzie a marchio Kiron ed Epicas. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Mutuo in Emilia Romagna, cresce la quota di stranieri e l’età media resta sotto i 40 anni

