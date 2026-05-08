Dazi Usa-Ue Trump alza la pressione | ultimatum del 4 luglio dopo la bocciatura della Corte

Dopo la bocciatura di una decisione legale, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato un'azione decisa contro l'Unione Europea, fissando un ultimatum per il 4 luglio. Questa mossa segna un ulteriore passo nella disputa commerciale tra le due parti, con Trump che intensifica le sue richieste e le sue minacce, mantenendo alta la tensione tra Washington e Bruxelles.

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La strategia commerciale di Donald Trump subisce una nuova frenata interna negli Stati Uniti, ma il presidente americano rilancia immediatamente lo scontro con l’Unione Europea. Nel giorno in cui la Corte americana per il commercio ha dichiarato illegali i dazi globali del 10% introdotti a febbraio, il tycoon ha fissato un ultimatum politico a Bruxelles: entro il 4 luglio, data simbolica del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, l’Ue dovrà rispettare gli accordi commerciali siglati in Scozia oppure scatterà un nuovo aumento delle tariffe. Il messaggio è arrivato, ancora una volta, attraverso Truth Social dopo una telefonata con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi Usa-Ue, Trump alza la pressione: ultimatum del 4 luglio dopo la bocciatura della Corte TERREMOTO. I Dazi Di Trump CANCELLATI Dalla Corte Suprema. E Ora Notizie correlate Le Borse Usa e Ue sorridono dopo la bocciatura dei dazi di Trump da parte della Corte SupremaLa notizia della bocciatura da parte della Corte Suprema dei dazi voluti dal presidente americano Donald Trump non ha lasciato indifferenti i mercati. Trump: nuovi dazi globali al 10% dopo la bocciatura della Corte SupremaDopo la bocciatura della Corte Suprema , Donald Trump rilancia e firma nuovi dazi globali al 10% su tutti i Paesi. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dazi, l'accordo che non c'era: il conto politico che l’Ue continua a rinviare; Trump: 'Incremento del 25% dei dazi su auto importate dall'Ue'; Dazi, Trump riaccende la guerra con l'Europa: Sulle auto tariffe al 25%, l'Ue non rispetta i patti. Il Parlamento Ue: Falso e inaccettabile; Trump minaccia dazi al 25% sulle auto europee. Dazi, Corte Usa boccia le tariffe globali di Trump al 10%. Sono illegaliEnnesima battuta d’arresto per la politica commerciale del tycoon. Von der Leyen lo sente: Buoni progressi verso la riduzione delle tariffe entro i primi di luglio ... quotidiano.net Dazi, Trump minaccia di nuovo l’Ue: attuate l’accordo entro il 4 luglio, altrimenti alzerò le tariffe. Ma l’Europa rinvia i negoziatiLe due istituzioni europee non trovano ancora la quadra su come attuare l’accordo sui dazi con gli Usa. Il Consiglio ha fretta e non vuole irritare Trump. Mentre il Parlamento Ue non cede sulle salvag ... milanofinanza.it Usa, tribunale boccia i dazi Trump del 10%: stop immediato facebook La Corte Usa boccia i dazi al 10% imposti da Trump x.com