La Casa Bianca ha aumentato la pressione su Cuba affinché apra alle riforme di libero mercato. Nel frattempo, l’isola, che sta affrontando le conseguenze di un blackout elettrico durato giorni, ha ripristinato il servizio questa mattina. Il presidente cubano ha dichiarato che il paese resiste in modo inespugnabile contro qualsiasi aggressore.

Washington ha intensificato la pressione sulle autorità comuniste cubane perché consentano riforme di libero mercato, mentre l’isola impoverita si affanna a riprendersi da un blackout elettrico che ha colpito tutto il paese e che è stato ripristinato soltanto stamattina, 18 marzo. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato che la decisione di Cuba, annunciata questa settimana, di permettere agli esuli di investire e possedere attività commerciali non è sufficiente. “Quello che hanno annunciato ieri non è abbastanza drastico. Non risolverà il problema. Quindi dovranno prendere delle decisioni importanti “, ha detto Rubio, cubano-americano e acceso critico del partito al governo, ai giornalisti alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cresce la pressione della Casa Bianca su Cuba. Díaz-Canel: “Resistenza inespugnabile contro qualsiasi aggressore”

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