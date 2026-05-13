Crepet | Gli adolescenti oggi usano ‘implosivi’ li anestetizziamo di fronte a fatica e dolore

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un esperto ha commentato che gli adolescenti di oggi tendono a usare sostanze come gli “implosivi” e che spesso vengono anestetizzati di fronte a situazioni di fatica e dolore. Recenti dati indicano che molti giovani italiani consumano alcol e sostanze stupefacenti anche di livello pesante. Queste tendenze sono state oggetto di discussione pubblica, con particolare attenzione ai comportamenti e alle abitudini dei giovani nelle ultime rilevazioni statistiche.

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“Le statistiche dicono che gli adolescenti italiani oggi bevono molto e fanno uso di sostanze anche pesanti”. È quanto sottolinea Paolo Crepet, in un post pubblicato su Instagram, affrontando il tema del consumo di alcol e droghe tra i più giovani. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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