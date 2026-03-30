Adolescenti violenti la proposta di Crepet | Abbassare la maggiore età a 16 anni per bilanciare diritti e doveri

Dopo i recenti episodi di violenza commessi da adolescenti, uno psichiatra ha avanzato la proposta di abbassare la maggiore età a sedici anni, sostenendo che questa misura potrebbe contribuire a bilanciare meglio diritti e doveri dei giovani. La proposta arriva in seguito a un episodio avvenuto in un comune della provincia, che ha suscitato discussioni sul ruolo dell’educazione e sulla responsabilità dei minori.