Il Regno Unito ha stabilito che i bambini sotto i due anni non devono usare smartphone. La nuova linea guida si concentra sui bambini più piccoli, ma si parla anche degli adulti e del modo in cui utilizzano i dispositivi. È noto che molti adulti trascorrono molto tempo davanti agli schermi, anche quando sono con i bambini, e questa questione viene sollevata come parte del dibattito pubblico.

Come sono cresciuto nella mia infanzia? Con ore e ore di Goldrake, Jeeg Robot, Mazinga, Candy Candy (fino a prima dei dieci anni), e poi scorpacciate di telefilm come Supercar, A-Team, L’uomo da sei milioni di dollari (in Italia grazie a Silvio, se era per la mamma Rai ci saremmo fermati a Goldrake e SuperGulp, a quell’età sarebbe stato un trauma) e chi più ne ha più se ne ricordi, e sono ricordi bellissimi. Un po’ come tutti quelli che hanno chiamato generazione Z. Siamo venuti su scemi? Chi sì e chi no, indipendentemente da quello. Come crescono adesso? A me fanno ridere, non i bambini e ragazzini ma gli adulti e i legislatori. Vado al... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niente smartphone sotto i due anni, la nuova linea guida del Regno Unito. Ma il problema sono gli adulti e come li usano

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