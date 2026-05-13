Cremona folle fuga a tutta velocità e schianto finale con i carabinieri | 27enne arrestato

Un ragazzo di 27 anni è stato arrestato a Cremona dopo aver corso a tutta velocità, bruciando semafori rossi e affrontando curve cieche in contromano. Durante la fuga, ha evitato pedoni sulle strisce e poi si è scontrato con una pattuglia dei carabinieri. L’incidente si è verificato nella mattinata di ieri e ha portato all’arresto del giovane, che ora si trova in custodia.

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Cremona, 13 maggio 2026 – Semafori rossi bruciati, curve cieche affrontate a tutta velocità contromano e pedoni schivati sulle strisce pedonali, p er poi fare un incidente con i carabinieri. Un conducente imprudente alla guida. Definire spregiudicato alla guida il 27enne che questo pomeriggio è comparso davanti al Gip del tribunale di Cremona è un eufemismo. L’uomo, arrestato poco dopo le 19 di ieri sera dai carabinieri del radiomobile di Cremona, risiede in provincia di Cremona. Il Gip ha convalidato l’arresto, con rinvio della decisione all’udienza del prossimo 7 ottobre. L'inseguimento. Tutto ha avuto inizio intorno alle ore 19:05 in via Massarotti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cremona, folle fuga a tutta velocità e schianto finale con i carabinieri: 27enne arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Catania, folle fuga contromano su un'auto rubata termina con uno schianto: ferita una donna, 39enne arrestatoEseguito a Catania un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con drogaL’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento... Si parla di: Castelverde, folle corsa ed inseguimento lungo la via Bergamo e lungo le strade comunali fino a S. Martino. Fuggiti i 4 passeggeri, denunciato l'uomo al volante. Cremona, folle fuga a tutta velocità e schianto finale con i carabinieri: 27enne arrestatoSubito dopo l’incidente, il conducente ha tentato la fuga a piedi ma è stato raggiunto e bloccato dai militari ... ilgiorno.it Inseguimento folle nelle campagne, quattro in fugaUn controllo a Castelverde si è trasformato in una caccia fino a San Martino in Beliseto: conducente fermato, quattro passeggeri fuggono nella vegetazione, nessun ferito ... laprovinciacr.it