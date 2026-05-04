Un inseguimento si è svolto nelle strade centrali di una città del Sud, con un'auto che ha percorso contromano per evitare l'irregolare controllo dei carabinieri. Dopo aver bloccato il veicolo, i militari hanno arrestato un uomo di 37 anni, trovato in possesso di una quantità di droga. Durante le fasi dell’arresto, il soggetto ha opposto resistenza ai militari. La Polizia ha sequestrato anche il materiale stupefacente rinvenuto addosso all'uomo.

L’uomo, in sella a un motociclo Honda SH150 con targa polacca, non si è fermato all’alt imposto dai carabinieri, dando il via a un inseguimento durato diversi minuti. Durante la fuga, il 37enne ha percorso contromano varie strade del centro cittadino, mettendo seriamente a rischio la sicurezza degli altri utenti della strada. La corsa si è conclusa in via Santa Caterina, dove il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare contro un’auto in sosta senza però cadere. Nonostante l’impatto, ha tentato nuovamente di scappare accelerando, ma è stato prontamente bloccato dai militari. Nella fase dell’arresto, l’uomo avrebbe opposto una violenta resistenza, causando lievi ferite alla mano destra e alla gamba sinistra di uno dei carabinieri intervenuti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marcianise, folle fuga contromano per sfuggire ai carabinieri: arrestato 37enne con droga

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