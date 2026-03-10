Catania folle fuga contromano su un' auto rubata termina con uno schianto | ferita una donna 39enne arrestato

A Catania, un uomo di 39 anni è stato arrestato dopo aver rubato un'auto e aver tentato una fuga contromano che si è conclusa con un incidente. Durante l'inseguimento, il veicolo ha causato un incidente che ha ferito una donna. La polizia è riuscita a bloccare il sospettato grazie al sistema GPS dell’auto rubata.

Eseguito a Catania un arresto per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Un uomo di 39 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato un’auto e aver tentato la fuga contromano per le vie cittadine, causando anche un incidente con una donna ferita. L’intervento è stato reso possibile grazie al sistema satellitare installato sul veicolo rubato, che ha permesso agli agenti di localizzare in tempo reale la posizione dell’auto. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando il proprietario di un’auto, accortosi del furto del proprio veicolo, ha immediatamente contattato la sala operativa della Questura di Catania tramite il numero unico d’emergenza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

