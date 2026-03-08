Il Comune di Empoli ha dato il via libera al progetto esecutivo per la costruzione di dodici alloggi di edilizia popolare negli ex magazzini comunali di via Bonistallo. La decisione riguarda la versione aggiornata del progetto e riguarda l’utilizzo degli spazi dell’ex magazzino. La conferma dell’approvazione tecnica segna un passo importante per l’avvio dei lavori.

Il Comune di Empoli ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo nella versione aggiornata per la realizzazione di dodici nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica negli ex magazzini comunali in via Bonistallo. Il piano aggiornato è sempre a firma di Publicasa Spa, ed è necessario per poter partecipare al nuovo bando regionale per reperire i fondi che occorrono. Che non sono proprio noccioline: ci si riferisce a due milioni e mezzo di euro di spesa. Gli ex magazzini sono in procinto di essere demoliti ai fini del recupero dei volumi per farne, appunto, ’case popolari’. Come si diceva un tempo. Questo progetto arriva invero da assai lontano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alloggi popolari negli spazi dell’ex magazzino

Magenta, alloggi dedicati a famiglie fragili negli spazi degli ex magazzini Strada: "Un accompagnamento all’autonomia”Magenta (Milano), 28 dicembre 2025 – Nuovi alloggi, destinati a otto persone che si trovano in situazione di emergenza abitativa e hanno la necessità...

Ventotto nuovi alloggi popolari nell'area dell'ex ferro di cavallo saranno destinati alle famiglie delle forze dell'ordineLo hanno fatto sapere il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, assieme all'ex assessore comunale Isabella Del Trecco e al presidente...

How to Stay Persistent When Success Feels Too Far Away | 3 Hours of Expert Insights

Una raccolta di contenuti su Alloggi popolari.

Temi più discussi: Alloggi popolari negli spazi dell’ex magazzino; Funaro: Costruiamo le case per i lavoratori. Un commissario governativo? Non ne abbiamo bisogno; Begato, apre bando per primi 20 alloggi; Partecipazione, al via campagna Il Quartiere del futuro per la città che cambia.

Case popolari, l'allarme dei sindacati: In 5 anni 5mila alloggi promessi ma non assegnatiProprio questa settimana il Comune ha approvato il piano delle assegnazioni per il 2026, ma i dati degli ultimi anni dicono che le promesse non riescono ad essere rispettate ... milanotoday.it

Edilizia residenziale pubblica, Scoccia contesta la riforma: Indebolisce il principio di legalitàLa consigliera comunale di Perugia critica le modifiche volute dalla maggioranza regionale: Richiedere almeno cinque anni di residenza e valutare i precedenti penali era fondamentale per garantire eq ... perugiatoday.it

I 5 Stelle: il maltempo ha danneggiato molti alloggi popolari del Comune di Sassari. “Servono interventi tempestivi”. Audizione dell’assessora Mercuri https://www.sassarinotizie.com/2026/03/05/i-5-stelle-il-maltempo-ha-danneggiato-molti-alloggi-popolari-del- - facebook.com facebook