Crea la tua cintura in macramè

Un laboratorio dedicato al macramè offre l’opportunità di realizzare una cintura intrecciata personalizzata, ideale per la stagione estiva. Durante l’incontro, i partecipanti potranno imparare le tecniche di base e creare un accessorio unico, utilizzando filati e nodi specifici. L’attività è rivolta a chi desidera cimentarsi con questa arte manuale, senza bisogno di esperienza precedente.

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Un appuntamento creativo dedicato al macramè dove realizzerai la tua cintura intrecciata unica, perfetta per l’estate.? Martedì 16 giugno? Ore 18? Studio d’Arte Manidifata Via Romagnoli 8, Verona? Costo: 22 euro? Materiali inclusi? Adatto anche a principiantiPosti limitati – prenotazione.🔗 Leggi su Veronasera.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bandana de Cintura Boho de Macramê | Tutorial Passo a Passo Notizie correlate Crea il tuo portavaso in macramèDai forma con le tue mani a un elegante portavaso intrecciato, perfetto per decorare i tuoi spazi con stile naturale. Leggi anche: Workshop macramè – Crea il tuo portavaso