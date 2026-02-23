Workshop macramè – Crea il tuo portavaso

Il workshop di macramè ha attirato molti appassionati, grazie alla richiesta di decorazioni fai-da-te per la casa. La causa è la crescente voglia di personalizzare gli spazi con creazioni fatte a mano. Durante l'incontro, i partecipanti impareranno a realizzare un portavaso in modo semplice e pratico, utilizzando tecniche tradizionali. La giornata promette di essere divertente e utile, con materiali forniti sul posto. È un’occasione per scoprire nuove abilità e condividere un momento creativo.

Domenica 1 Marzo ti aspetto per un momento creativo tutto per te. Realizzeremo insieme un portavaso in macramè, perfetto per decorare la tua casa con uno stile naturale e handmade. In occasione del mercato dell'antiquariato e artigianato di San Zeno potrai unire una passeggiata tra le bancarelle.