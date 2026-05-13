crea il tuo profumo

È stata avviata una iniziativa rivolta a chi desidera creare il proprio profumo, offrendo un’esperienza dedicata anche a chi non ha precedenti conoscenze nel settore. L’attività si rivolge a un pubblico interessato a scoprire il processo di composizione delle fragranze. Le persone coinvolte possono partecipare senza bisogno di competenze specifiche, seguendo le istruzioni fornite durante l’evento.

Un’esperienza pensata per chi è affascinato dal mondo dei profumi, anche senza alcuna conoscenza di base. Un momento di condivisione, creatività e leggerezza, accompagnato da un calice di vino. Scopri le note olfattive in tutte le loro sfumature e impara a combinarle per creare la tua fragranza.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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