È stato presentato un nuovo dispositivo chiamato “The Anemoia Device” che permette di trasformare fotografie analogiche in profumi personalizzati. Inserendo un’immagine vecchia, il dispositivo utilizza l’intelligenza artificiale generativa per creare un’essenza olfattiva che ricorda il passato. La tecnologia punta a far rivivere ricordi attraverso l’olfatto, offrendo un’esperienza sensoriale innovativa e personalizzata.

Il nuovo dispositivo tecnologico denominato “The Anemoia Device” è in grado di convertire le fotografie analogiche in essenze olfattive uniche attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Il macchinario analizza gli elementi visivi di una stampa fisica e, incrociando i dati con una narrazione sensoriale, distilla una composizione fluida che cattura l’atmosfera dello scatto. Questa innovazione, nata dalla mente del designer Cyrus Clarke, segna l’ingresso ufficiale della sinestesia digitale nel mondo della profumeria d’avanguardia. Il termine che dà il nome al dispositivo, “Anemoia”, deriva dal celebre Dictionary of Obscure Sorrows e descrive uno stato d’animo peculiare: la nostalgia per un’epoca o un momento storico che non è stato vissuto direttamente. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La macchina dei ricordi è realtà: inserisci una vecchia foto e lei crea il profumo del tuo passato

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