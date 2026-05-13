Nella discussione sull’incidente di Capodanno a Crans-Montana, il Comune ha ammesso che i controlli nei bar non erano considerati prioritari. Questa dichiarazione ha suscitato reazioni e ha riacceso il dibattito sulla gestione delle verifiche e sulla prevenzione degli incidenti in città. Le autorità hanno riconosciuto che le attività di controllo sono state limitate, lasciando spazio a critiche e riflessioni sulla sicurezza pubblica in occasione di eventi festivi.

Si continua a discutere sull'immane tragedia avvenuta a Crans-Montana nella notte di Capodanno. Al dolore per le vittime e alla disperazione delle famiglie, si aggiunge la rabbia per quanto accaduto, specie perché un simile orrore si sarebbe forse potuto evitare. A distanza di mesi, tuttavia, il Comune di Crans-Montana ha fatto sapere che i controlli di sicurezza antincendio nei bar e nei ristoranti non erano considerati una priorità. Quei controlli, però, avrebbero potuto fare la differenza. Questa ammissione è arrivata da Benjamin Charpiot, vice-responsabile della sicurezza comunale, che è stato ampiamente ascoltato dagli inquirenti coinvolti nelle indagini relative alla strage di Capodanno al locale "Le Constellation".🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune: "I controlli nei bar non erano prioritari"

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