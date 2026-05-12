A Crans-Montana i controlli nei bar non erano prioritari polemiche dopo l' ammissione del Comune
A Crans-Montana, il Comune ha riconosciuto che i controlli nei bar non erano considerati prioritari, suscitando polemiche. Di recente, sono stati resi noti alcuni dettagli che evidenziano criticità nelle procedure di sicurezza all’interno di alcuni esercizi pubblici. Le autorità locali hanno ammesso le lacune, mentre si susseguono le reazioni della comunità e di chi si occupa di tutela della sicurezza pubblica.
A Crans-Montana i controlli antincendio nei bar “non erano prioritari”. Lo ordinava il comune stesso secondo gli inquirenti che stanno indagando sul caso della tragedia di Capodanno nel locale Le Constellation. L’ammissione arriva però direttamente dal comune, parole che non sono passate inosservate e hanno toccato le corde di molti. Dure le critiche. “Erano perfettamente consapevoli delle carenze”, dice il legale di una ferita. Per il comune i controlli non erano una priorità A Crans-Montana i sopralluoghi nei locali non erano una priorità. In particolare, visto quanto accaduto nella sera di Capodanno, si fa riferimento ai controlli antincendio.🔗 Leggi su Virgilio.it
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