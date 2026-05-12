A Crans-Montana i controlli nei bar non erano prioritari polemiche dopo l' ammissione del Comune

A Crans-Montana, il Comune ha riconosciuto che i controlli nei bar non erano considerati prioritari, suscitando polemiche. Di recente, sono stati resi noti alcuni dettagli che evidenziano criticità nelle procedure di sicurezza all’interno di alcuni esercizi pubblici. Le autorità locali hanno ammesso le lacune, mentre si susseguono le reazioni della comunità e di chi si occupa di tutela della sicurezza pubblica.

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