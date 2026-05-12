Crans-Montana il funzionario svizzero | I controlli nei bar non erano prioritari

Un funzionario svizzero ha dichiarato che i controlli di sicurezza antincendio nei bar e nei ristoranti di Crans-Montana non erano considerati prioritari dall’amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l’attenzione era rivolta principalmente alle cliniche, alle abitazioni private e agli hotel. La scelta di concentrare le verifiche su queste strutture ha portato a una riduzione delle ispezioni nei locali pubblici di ristorazione.

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