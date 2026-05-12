Crans-Montana il funzionario svizzero | I controlli nei bar non erano prioritari
Un funzionario svizzero ha dichiarato che i controlli di sicurezza antincendio nei bar e nei ristoranti di Crans-Montana non erano considerati prioritari dall’amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, l’attenzione era rivolta principalmente alle cliniche, alle abitazioni private e agli hotel. La scelta di concentrare le verifiche su queste strutture ha portato a una riduzione delle ispezioni nei locali pubblici di ristorazione.
I controlli di sicurezza antincendio nei bar e nei ristoranti non erano una priorità per il Comune di Crans-Montana, in cima alla lista c'erano le cliniche, le case private e gli alberghi. E la programmazione dei controlli sulla sicurezza era "deficitaria" e sono state " sottovalutate delle problematiche di prevenzione e sicurezza non solo a livello politico ma anche tecnico ". È il senso delle dichiarazioni rese oggi agli inquirenti nell'indagine sul rogo di Crans-Montana dal testimone Benjamin Charpiot, attuale vice responsabile della sicurezza comunale. Lo ha riferito l'avvocato Fabrizio Ventimiglia, il legale di parte civile di una ragazza italiana rimasta ferita.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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