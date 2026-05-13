Cozze greche bloccate a Brindisi sequestrate 20 tonnellate per presenza di fitoplancton | Sono pericolose
A Brindisi sono state sequestrate 20 tonnellate di cozze provenienti dalla Grecia, più precisamente da Igoumenitsa. Le autorità hanno bloccato il carico a causa della presenza di fitoplancton tossico, che rende i molluschi indesiderabili per la vendita e il consumo. Le restrizioni sulle operazioni di pesca nella zona di origine sono state applicate per prevenire rischi alla salute pubblica.
Bloccato un carico di 20 tonnellate di cozze a Brindisi. I prodotti ittici arrivano dalla Grecia, più precisamente da Igoumenitsa, dove per la presenza di fitoplancton tossico sono vietate le operazioni di pesca e la conseguente vendita di molluschi per un rischio concreto per la salute.🔗 Leggi su Fanpage.it
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