Le polemiche sulla gestione della pandemia continuano a infuriare, con molte persone che denunciano presunte irregolarità nelle decisioni prese dall’Organizzazione mondiale della sanità. Le inchieste hanno portato anche a querele da parte di alcuni coinvolti, ma alla fine si sono concluse con l’archiviazione per prescrizione. La questione ha generato un forte malcontento tra i familiari delle vittime, che chiedono trasparenza e responsabilità.

Inchieste, polemiche, trasmissioni dedicate all’Oms, le querele dei diretti interessati, poi l’archiviazione per sopravvenuta prescrizione. Si è chiusa con un nulla di fatto l’indagine sul mancato aggiornamento del piano pandemico dell’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità: il gup di Romaha dichiarato il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione per l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Ranieri Guerra, per l’ex direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, Giuseppe Ruocco, e il dirigente del ministero della Salute, Maria Grazia Pompa, nel procedimento relativo al mancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell’emergenza Covid arrivato nella Capitale da Bergamo per competenza territoriale.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Covid, l’ultima beffa: tutto prescritto sul piano pandemico Oms. Esplode la rabbia dei parenti

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