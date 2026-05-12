Covid indagine sul piano pandemico | prescritti Guerra e altri due dirigenti
Un’indagine sulla gestione della pandemia ha portato alla prescrizione di tre dirigenti, tra cui un ex responsabile delle emergenze. Il fascicolo, originato da Bergamo, è stato trasmesso alla procura di Roma per competenza territoriale ed è parte di un’indagine più ampia condotta dai pm di Bergamo. La verifica riguarda presunti errori e omissioni nel piano di risposta all’emergenza sanitaria.
Il fascicolo era arrivato nella Capitale da Bergamo per competenza territoriale ed era uno stralcio della maxindagine dei pm orobici. I tre dirigenti erano accusati di rifiuto di atti d'ufficio “Non luogo a procedere per intervenutaprescrizione“. Così ha deciso oggi il gup di Roma nell’ambito del procedimento relativo al almancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell’emergenza Covid. Il fascicolo era arrivato nella Capitale da Bergamo percompetenza territorialeed era uno stralcio della maxindagine dei pm orobici. Per la vicenda i magistrati di piazzale Clodio avevano chiestol’archiviazionegià nel 2023, mail gip l’aveva respintanel 2025, disponendo per i trel’imputazione coatta.🔗 Leggi su Ildifforme.it
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