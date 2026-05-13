Con l’arrivo di maggio, molte persone hanno già riorganizzato le scorte in dispensa, eliminando diversi tipi di carboidrati. Tra le scelte più frequenti troviamo il cous cous, conosciuto come un alimento versatile e facile da preparare. Questo piatto, spesso considerato un alleato nelle diete estive, si presenta come un’opzione semplice per arricchire i pasti senza troppe complicazioni.

Siamo arrivati a maggio e immagino tu abbia già fatto pulizia all’interno della tua dispensa di ogni forma di carboidrato presente sulla faccia della terra. Vuoi asciugarti subito, vuoi perdere quei chili che ti hanno fatto compagnia tutto l’inverno e come ci ha consigliato FUFFAFIT e la dottoressa Gian Pirla, la prima cosa da fare è dimenticarti per almeno 2 mesi di pane, pasta, patate, cereali, per non parlare di biscotti, dolce e famiglia. Magari è anche la 10ª stagione che attui questo protocollo e nonostante la tua composizione corporea sia sempre peggiore, la tua forza di volontà vacillante, la tua stanchezza e la tua pressione al limite storico e il tuo portafoglio sempre più leggero per soldi spesi in integratori.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Cous cous, il jolly estivo che semplifica la dieta (senza rinunce)

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