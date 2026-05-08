Dalla pita al cous cous, sono sei ricette etniche semplici da preparare in casa. Questi piatti, noti per i loro colori vivaci e le proprietà nutrienti, uniscono sapori diversi e tradizioni culinarie di varie parti del mondo. La loro preparazione richiede ingredienti facilmente reperibili e tecniche di cottura accessibili, rendendoli adatti a molte cucine domestiche. La proposta include ricette che combinano gusto e salute senza complicazioni.

Portare in tavola ricette ispirate ad altre cucine è un modo semplice per variare la dieta senza complicarsi troppo la vita. Molti piatti tradizionali, se preparati con ingredienti freschi e porzioni equilibrate, si inseriscono bene in un’alimentazione sana e in stile mediterraneo: cereali, verdure, legumi, pesce, uova, spezie ed erbe aromatiche permettono di creare piatti completi, colorati e sazianti. Ispirato alla cucina nordafricana, il cous cous è una delle ricette più semplici da preparare anche quando si ha poco tempo. Si può condire con zucchine, carote, peperoni, melanzane e ceci, completando con olio extravergine d’oliva, limone e spezie delicate come curcuma o cumino.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla pita al cous cous: 6 ricette etniche salutari da provare a casa

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