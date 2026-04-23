Festival del Cous Cous Al Bagno Marrakech del Lido di Spina

Al Bagno Marrakech del Lido di Spina si svolge il Festival del Cous Cous, evento che riporta la tradizione culinaria orientale sulla spiaggia. La manifestazione vede la partecipazione di vari espositori e chef, che preparano diverse varianti del piatto tipico. La giornata si svolge tra degustazioni, musica e attività per i visitatori, attirando un pubblico interessato a scoprire le radici e le tradizioni legate a questa specialità.

Col ritorno del Festival del Cous Cous allo stabilimento balneare, il lido di Spina si tinge d’Oriente. Sabato a partire dalle 10 del mattino presso il Marrakech in via Vene di Bellocchio, si terrà la terza edizione dell’evento, patrocinata dal comune di Comacchio, che unisce gastronomia d’eccellenza e spettacoli suggestivi. Un appuntamento ormai consolidato che trasforma il litorale in un crocevia di sapori, cultura e intrattenimento, nato per celebrare l’incontro tra diverse tradizioni culinarie, che quest’anno vede una prestigiosa collaborazione con Bia Cous Cous, azienda leader nel settore, che curerà un menù d’autore dedicato interamente alla versatilità di questo piatto millenario.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Festival del Cous Cous. Al Bagno Marrakech del Lido di Spina Notizie correlate Marina Beach aggiudicato. Una sola offerta per il bagno a Lido AdrianoÈ stato venduto ieri all’asta giudiziaria presso il Tribunale di Ravenna il bagno Marina Beach di Lido Adriano in viale Petrarca 464. Leggi anche: Sacra Spina, celebrazioni al via ricordando il «segno» del 2016 Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Festival del Cous Cous. Al Bagno Marrakech del Lido di Spina; Cibo e salute, in gara giovani talenti per la prevenzione; Marecchia Dream Fest 2026: il concertone del Primo Maggio diventa Woodstock formato famiglia; La più piccola (2025). Festival del Cous Cous. Al Bagno Marrakech del Lido di SpinaCol ritorno del Festival del Cous Cous allo stabilimento balneare, il lido di Spina si tinge d’Oriente. Sabato a partire dalle 10 del mattino presso il Marrakech in via Vene di Bellocchio, si terrà la ... ilrestodelcarlino.it Sicilia: da San Vito Lo Capo il cous cous migliore del mondoDal 16 al 25 settembre torna a San Vito Lo Capo (Tp) la 25^ edizione del Cous Cous Fest, il festival internazionale dell’integrazione culturale che quest’anno festeggia il suo venticinquennale ... tgcom24.mediaset.it Festival Cous Cous Vivi la magia dell’Oriente a Lido di Spina! Sabato 25 Aprile torna l'appuntamento più esotico della costa: la terza edizione del Festival del Cous Cous al Marrakech! Preparatevi a un viaggio sensoriale unico tra sapori autentici - facebook.com facebook