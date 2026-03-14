Frana Pastino – Pietra Grossa a Caggiano | in arrivo 1 milione di euro per la messa in sicurezza

Il Comune di Caggiano riceverà un milione di euro dal Ministero dell’Interno per intervenire nella zona in frana “Pastino – Pietra Grossa”. La somma servirà a mettere in sicurezza l’area e prevenire eventuali rischi. L’amministrazione comunale ha annunciato l’arrivo di questa cifra che sarà utilizzata per realizzare i lavori necessari. La decisione è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

Un milione di euro per la messa in sicurezza del territorio: il Comune di Caggiano ha ottenuto l'importante finanziamento dal Ministero dell’Interno per un intervento nell’area in frana “Pastino – Pietra Grossa”. Il contributo rientra negli investimenti degli enti locali per la messa in sicurezza del territorio. Nel caso specifico di Pastino – Pietra Grossa, consentirà di intervenire su un’area interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, con opere finalizzate alla stabilizzazione e alla prevenzione di ulteriori criticità, a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio. L'importante risultato è stato possibile anche grazie al precedente finanziamento di oltre 300. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Da Regione Lombardia mezzo milione di euro per la messa in sicurezza della Provinciale 35 Bergamo-Nembro Frana al Parco Manganelli, 5 milioni di euro per messa in sicurezza e riqualificazioneIn data odierna gli uffici tecnici del Comune di Avellino hanno trasmesso al Commissario Straordinario, dott.