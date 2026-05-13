Costa rivoluziona l’estate 2026 | crociere nel Mediterraneo gratis

Costa annuncia un’offerta speciale per l’estate 2026, con crociere nel Mediterraneo gratuite. La compagnia permette di cambiare data senza costi aggiuntivi grazie a una nuova formula. Sono stati introdotti anche nuovi itinerari tra il Mediterraneo e il Nord Europa, con partenze programmate e dettagli ancora da definire. L’iniziativa riguarda tutte le prenotazioni effettuate entro una certa data, con condizioni specifiche per la modifica delle date di partenza.

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