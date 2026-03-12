Msc Crociere presenta alla Bmt la stagione 2026 | Napoli hub strategico nel Mediterraneo

Msc Crociere ha svelato oggi a Napoli i dettagli della stagione estiva 2026 durante la XXIX edizione della Bmt, la Borsa Mediterranea del Turismo. All’evento hanno partecipato anche due calciatori della SSC Napoli, Vanja Milinkovic-Savic e Giovane Santana do Nascimento, che hanno assistito alla presentazione. La compagnia ha annunciato Napoli come hub strategico nel Mediterraneo per le rotte della prossima estate.

Sal Da Vinci riceve la medaglia della città di Napoli. Manfredi: E’ l’ambasciatore della nostra musica “Dopo il voto faremo i conti”. Referendum, Cerasa (Il Foglio) denuncia: Minacciati da Gratteri Webuild, dati oltre le attese. Salini “Molto ben posizionati per il futuro” Msc Crociere ha presentato oggi a Napoli la stagione estiva 2026. L’evento, organizzato in occasione della XXIX edizione della Bmt (Borsa Mediterranea del Turismo), ha visto la presenza dei calciatori della Ssc Napoli Vanja Milinkovic-Savic e Giovane Santana do Nascimento. Al centro della strategia della compagnia si conferma anche quest’anno Napoli, destinazione chiave per lo sviluppo dell’offerta nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra... Crociere di lusso, 5 idee per viaggiare sul Mediterraneo a primavera (prima dell'alta stagione)« Il numero di crocieristi che vuole viaggiare sulle navi di lusso sta crescendo» spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Ticketcrociere, il... Contenuti utili per approfondire Msc Crociere Temi più discussi: Il blocco dei viaggi a Dubai non fermerà il turismo: le nuove crociere di Msc che evitano la guerra; Msc Crociere per la protezione delle balene in Alaska; MSC Crociere rinnova i ristoranti MSC Yacht Club: debutto su MSC Splendida; Conflitto in Iran, crociere nel caos: Msc cancella due viaggi. Napoli, MSC Crociere presenta la stagione estiva 2026MSC Crociere ha presentato oggi a Napoli la stagione estiva 2026. L’evento, in occasione della XXIX Edizione della BMT (Borsa Mediterranea ... msn.com Msc Crociere: la rotta del futuro sviluppata lungo 4 macroaree«Il percorso aziendale di Msc Crociere sta seguendo una rotta ben precisa» afferma Leonardo Massa, vice president Southern Europe Msc. travelquotidiano.com Explora Journeys, il marchio di lusso di Msc Crociere, ha presentato i progressi sulla sua flotta di sei navi. Che, secondo la presidente Anne Nash, non saranno più solo navi ma hub galleggianti pronti a sostituire gli hotel tradizionali x.com Attualmente il Napoli incassa circa 9-10 milioni di euro a stagione dall’accordo con MSC Crociere, cifra che colloca la società di Aurelio De Laurentiis al 7° posto nella graduatoria della Serie A. In vetta alla classifica ci sono Inter e Milan, entrambe intorno ai - facebook.com facebook