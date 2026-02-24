Sanremo Muglia Costa Crociere | Costa si sta trasformando in entertainment platform

Muglia di Costa Crociere rivela che il brand sta cambiando perché la partnership con il Festival di Sanremo rappresenta un passo concreto verso questa evoluzione. Costa si sta spostando dall’essere solo un’azienda di viaggi a diventare una piattaforma di intrattenimento, coinvolgendo un pubblico più ampio. La collaborazione con il festival include eventi e iniziative che rafforzano questa nuova direzione. La trasformazione del marchio si vede anche nelle attività che si svolgono durante la manifestazione.

Sanremo, 24 feb. (Adnkronos ) - La partnership con il Festival di Sanremo “non è solo in linea con la strategia della marca, ma è l'esempio perfetto della sua evoluzione: da brand di viaggi e vacanze, Costa si sta trasformando rapidamente in una piattaforma di brand entertainment. La novità di quest'anno è un formato inedito: una residency. Avremo un artista di enorme rilievo, Max Pezzali, perfettamente allineato ai valori della marca per la sua capacità di generare emozione e condivisione. L'artista si esibirà per cinque serate tematiche, ognuna delle quali accenderà un mondo diverso appartenente al suo immaginario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Costa Crociere presenta Sea & Land Wonder Platform, un'innovativa proposta per un viaggio esperienziale che unisce mare e terra.

Il Gaslini è a #Sanremo2026! Ieri sera si è svolta la Charity Night su Costa Toscana, l’evento solidale per il Gaslini tramite Gaslininsieme. Grazie a Costa Crociere, Biancheri Creazioni, Comune di Sanremo e Regione Liguria! x.com

