Cospito | il Ministero della Giustizia estende il 41 bis

Il Ministero della Giustizia ha deciso di applicare il regime di 41 bis a Alfredo Cospito nel carcere di Cagliari. La misura riguarda la detenzione di persone ritenute particolarmente pericolose e prevede restrizioni più severe. La difesa ha tempo fino al 4 maggio per presentare ricorso al tribunale di sorveglianza di Roma. La decisione si inserisce in un procedimento legale in corso.

? Cosa sapere Il Ministero della Giustizia estende il regime 41 bis per Alfredo Cospito a Cagliari.. La difesa può presentare ricorso al tribunale di sorveglianza di Roma entro il 4 maggio.. Il Ministero della Giustizia ha comunicato oggi l’estensione del regime di detenzione speciale per l’anarchico Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel carcere di Cagliari. La notifica del provvedimento è stata trasmessa al difensore Flavio Rossi Albertini, il quale ha pianificato un incontro con il cliente nei prossimi giorni, mentre la decisione rientra in una finestra temporale che si chiude entro il 4 maggio. L’applicazione del protocollo 41 bis, che per l’interessato risulta attivo sin dal 2022, si inserisce nel quadro della pena di 23 anni che Cospito deve scontare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cospito: il Ministero della Giustizia estende il 41 bis Notizie correlate Rinnovato il 41-bis ad Alfredo Cospito: la decisione del ministero della GiustiziaIl ministero della Giustizia ha rinnovato il 41-bis nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari. Anarchici, Alfredo Cospito resta al 41 bis. Confermata dal ministero l’alta pericolosità socialeÈ stato rinnovato il regime speciale di detenzione del 41bis per l’anarchico Alfredo Cospito. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Niente libri per Cospito: 41 bis fuori dal suo perimetro normativo; Niente libri e musica per Alfredo Cospito, l’anarchico pescarese detenuto in Sardegna; Negati libri e musica ad Alfredo Cospito, in carcere al 41 bis a Sassari (Bancali); Nordio, il ministro contro la giustizia. Rinnovato il 41-bis ad Alfredo Cospito: la decisione del ministero della GiustiziaDubbi su quanto ha dichiarato l'ex igienista dentale riguardo alle sue condanne al fine di ottenere in Uruguay l'adozione del minore. Su una tv in Uruguay le parole della coppia che lo stava adottando ... ilfattoquotidiano.it Il ministero della Giustizia ha rinnovato il regime del 41-bis per il militante anarchico Alfredo CospitoIl ministero della Giustizia ha rinnovato il 41-bis, il cosiddetto carcere duro, per il militante anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari. Il provvedimento precedente sarebbe scad ... ilpost.it "Il Presidente ha ritenuto necessario chiedere - d'intesa con il Ministero della Giustizia - che gli organi giudiziari accertassero il fondamento" delle ricostruzioni di stampa sul casi Minetti. "Adesso è doveroso che si attenda con rispetto il sollecito svolgimento di - facebook.com facebook Grazia a Minetti, dal ministero della Giustizia nessun input per fare verifiche all’estero x.com