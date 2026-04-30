Il ministero della Giustizia ha deciso di prorogare il regime del 41-bis per Alfredo Cospito, attualmente detenuto nel carcere di Sassari. La misura, che permette di applicare restrizioni particolari, è stata confermata dopo la scadenza del suo primo periodo. La decisione arriva dopo un procedimento di valutazione e rientra nelle pratiche previste dalla normativa penitenziaria.

Il ministero della Giustizia ha rinnovato il 41-bis nei confronti dell’anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Sassari. Il provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al suo difensore, Flavio Rossi Albertini. Cospito, condannato in via definitiva per due attentati, si trova al carcere duro dal 2022: nei primi mesi del 2023 è stato protagonista di un lungo sciopero della fame che ha avuto ampia copertura mediatica nazionale. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Molti reati, poco processo. Quanta sicurezza hanno prodotto tutti questi decreti? 165 miliardi spesi in gioco d’azzardo: i dati di Libera lasciano increduli.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Rinnovato il 41-bis ad Alfredo Cospito: la decisione del ministero della Giustizia

Notizie correlate

Rinnovato il 41 bis per l’anarchico Alfredo CospitoIl provvedimento era atteso entro il 4 maggio ed è stato notificato oggi al difensore Flavio Rossi Albertini.

Si va verso la proroga del regime di 41 bis per Alfredo CospitoSi va verso la proroga della sottoposizione dell’anarchico Alfredo Cospito al regime del 41 bis, ovvero il carcere duro.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Gli orrori del 41 bis. I pericolosi libri negati ad Alfredo Cospito; CASO COSPITO: ATTESA LA DECISIONE SULLA RICONFERMA DEL 41 BIS. PRESIDI E ASSEMBLEE IN TUTTA ITALIA; Caso Cospito, niente libri e cd musicali per l'anarchico al 41 bis; Caso Delmastro-Cospito, il pg di Roma chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo CospitoIl ministero della Giustizia, secondo quando si apprende, ha rinnovato il 41 bis - il regime di carcere duro - nei confronti dell'anarchico Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Cagliari. Il ... ansa.it

Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito, detenuto a SassariNei giorni scorsi gli erano stati negati libri e cd ... msn.com

Rinnovato il 41 bis per l'anarchico Alfredo Cospito #ANSA - facebook.com facebook

Se all’anarchico Alfredo Cospito vengono negati i libri che parlano di contestazione… x.com