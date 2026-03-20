Epatite A a Napoli scatta l’ordinanza che vieta la vendita di frutti di mare

Il Comune di Napoli ha emanato un’ordinanza urgente riguardante l’epatite A, limitando la vendita di frutti di mare. La misura permette comunque la vendita di questi prodotti, ma vieta il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi. La decisione mira a ridurre il rischio di contagio senza interrompere del tutto la distribuzione dei prodotti.

Il Comune di Napoli ha pubblicato delle misure urgenti per il contenimento dell’epatite A. Viene consentita la vendita, ma vietato il consumo di frutti di mare crudi nei pubblici esercizi. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è ritrovato costretto a firmare un’ordinanza urgente per fronteggiare l’incremento dei casi di epatite A registrati sul territorio, che secondo i dati epidemiologici sono ormai “preoccupanti”. Dai tre casi registrati a gennaio, infatti, si è passati ai 19 di febbraio fino ai 43 casi della prima parte del mese di marzo. Per chi non rispetta l’ordinanza per il contenimento dei contagi, sono previste multe fino a 20.000 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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