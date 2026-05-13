Così Modigliana parla tedesco e francese

A Modigliana si sono tenuti due incontri di gemellaggio scolastico con una città tedesca e una francese. I primi hanno coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia ‘Giacomo Puntaroli’ e si sono svolti con la città di Hofbieber. I secondi hanno riguardato gli alunni della scuola primaria ‘Pietro Alpi’ e hanno visto la partecipazione di studenti di Monbazillac. Entrambi gli incontri hanno visto i ragazzi interagire in diverse attività.

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A Modigliana si sono svolti due incontri di gemellaggio scolastico: con la città tedesca di Hofbieber per i bimbi della scuola dell’infanzia ‘Giacomo Puntaroli’ e quella francese di Monbazillac per gli alunni della scuola primaria ‘Pietro Alpi’. Già da anni i bimbi della scuola dell’infanzia sono coinvolti nel gemellaggio con i tedeschi: si scambiano per posta disegni, elaborati e nelle festività, decori e addobbi per aule e registrazione di canzoni. "Si tratta di un’esperienza molto coinvolgente – spiegano le insegnanti – sia per i bambini che per noi". Mercoledì scorso è avvenuta la videochiamata su maxi schermo tra le due scuole, così gli alunni si sono parlati e hanno cantato insieme.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Così Modigliana parla tedesco e francese ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nasce fastnewsplatform.fr: Fast News Platform parla franceseUna nuova finestra sull’informazione europea si apre oggi sul web: nasce fastnewsplatform. In Canada sono molto severi con chi non parla franceseIl capo di Air Canada è stato spinto alle dimissioni dopo aver diffuso un messaggio solo in inglese per ricordare le vittime di un incidente Michael...