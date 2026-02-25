Nasce fastnewsplatformfr | Fast News Platform parla francese

Una nuova finestra sull’informazione europea si apre oggi sul web: nasce fastnewsplatform.fr, la versione francese di Fast News Platform. fastnewsplatform.fr nasce con una linea editoriale chiara: rapidità, affidabilità e attenzione ai temi europei, culturali ed economici, con uno sguardo privilegiato sui rapporti tra i due Paesi. A rendere ancora più distintiva la nuova piattaforma è il lavoro di personalizzazione del tema grafico, affidato a Tublat di Gianluca Iannotta. Il tema è stato adattato e modellato per rispondere alle esigenze del pubblico francese, con una struttura moderna, intuitiva e perfettamente ottimizzata per la fruizione mobile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

