Superanziani lo studio su Nature | nel loro ippocampo si formano il doppio dei nuovi neuroni

Gli ultraottantenni con memoria e capacità cognitive paragonabili a persone molto più giovani presentano una caratteristica biologica precisa: nel loro cervello si formano circa il doppio dei nuovi neuroni rispetto ad altri anziani sani. È il risultato di uno studio pubblicato su Nature e guidato dall’Università dell’Illinois a Chicago, che ha analizzato campioni cerebrali provenienti da individui con differenti profili cognitivi. La ricerca offre un dato chiave nel dibattito scientifico sull’invecchiamento cerebrale: il cervello non è inevitabilmente destinato al declino. In alcune persone, i meccanismi di rigenerazione neuronale restano attivi anche in età molto avanzata, suggerendo nuove prospettive per la prevenzione di Alzheimer e altre forme di demenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

