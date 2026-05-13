Così il fentanyl cambia l’alleanza tra narcos e ’Ndrangheta e minaccia anche l’Europa

Negli ultimi vent’anni, i legami tra i cartelli messicani e la ’Ndrangheta si sono rafforzati, con scambi di droga e collaborazioni operative. Recenti indagini hanno rivelato come il fentanyl, un potente oppioide, abbia iniziato a circolare tra le organizzazioni criminali, modificando le dinamiche di alleanza e il ruolo dei gruppi coinvolti. Questa evoluzione rappresenta una minaccia crescente anche per le frontiere europee, dove si intensificano i controlli e le operazioni di contrasto.

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