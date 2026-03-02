‘Ndrangheta l' ultimo manoscritto del pentito che inguaia il genero del narcos calabrese Nicola Assisi

Un nuovo manoscritto del pentito Vincenzo Pasquino, 36 anni, a lungo latitante, coinvolge il genero del narcos calabrese Nicola Assisi, accusato di aver preso soldi dai carichi. Pasquino, braccio destro delle famiglie Agresta e Assisi, afferma che non si tratta di un odio personale, ma di questioni legate ai soldi. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini sulla ‘Ndrangheta.

“Ma quale astio personale: Nicola De Carne ha preso i soldi dei carichi”. Suona anche così il senso delle ultime parole del pentito Vincenzo Pasquino, 36 anni, a lungo latitante, braccio destro delle famiglie Agresta e Assisi. Le ha messe nero su bianco in un manoscritto di quattro pagine. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Omicidio Nicola Vivaldo, dubbi sul pentito: il giudice libera i complici del killerRho (Milano), 28 dicembre 2025 – Ucciso 25 anni fa in auto sotto casa con 4 colpi di pistola esplosi a distanza ravvicinata al volto con il...

Nelson Peltz, il papà di Nicola, colto di sorpresa con una domanda sui Beckham risponde così: “Rappresentano tutta un’altra storia, ma vi dico che mio genero è fantastico”Beckham vs Peltz, ovvero le famiglie di Brooklyn e quella di Nicola sono l’una contro l’altra? Come ormai chi si interessa di gossip sa bene, il...