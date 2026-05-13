Così ho vestito i panni del diplomatico

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante cinque giorni a New York, ho partecipato a un'esercitazione che riproduceva le attività dei diplomatici delle Nazioni Unite. L'evento ha coinvolto più di 4.000 studenti provenienti da diversi paesi, che hanno simulato riunioni e negoziazioni tipiche di questo ruolo. L'obiettivo era offrire un'idea concreta del lavoro diplomatico attraverso sessioni pratiche e discussioni tematiche.

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Cinque giorni a New York per simulare il lavoro dei diplomatici delle Nazioni Unite, confrontandosi con oltre 4mila studenti da tutto il mondo. È l’esperienza vissuta dal forlivese Luca Biffaroni, studente del terzo anno del Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, indirizzo Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale, di durata quadriennale, che ha partecipato a una simulazione internazionale dedicata ai grandi temi del dibattito globale. "Il progetto era rivolto a studenti delle superiori e agli universitari e riproduce il funzionamento delle assemblee Onu: a ciascun partecipante veniva assegnato un Paese e una commissione, con l’obiettivo di discutere questioni di attualità e arrivare alla stesura di documenti ufficiali condivisi – spiega il giovane –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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