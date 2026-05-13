Durante cinque giorni a New York, ho partecipato a un'esercitazione che riproduceva le attività dei diplomatici delle Nazioni Unite. L'evento ha coinvolto più di 4.000 studenti provenienti da diversi paesi, che hanno simulato riunioni e negoziazioni tipiche di questo ruolo. L'obiettivo era offrire un'idea concreta del lavoro diplomatico attraverso sessioni pratiche e discussioni tematiche.

Cinque giorni a New York per simulare il lavoro dei diplomatici delle Nazioni Unite, confrontandosi con oltre 4mila studenti da tutto il mondo. È l’esperienza vissuta dal forlivese Luca Biffaroni, studente del terzo anno del Liceo scientifico Fulcieri Paulucci di Calboli, indirizzo Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale, di durata quadriennale, che ha partecipato a una simulazione internazionale dedicata ai grandi temi del dibattito globale. "Il progetto era rivolto a studenti delle superiori e agli universitari e riproduce il funzionamento delle assemblee Onu: a ciascun partecipante veniva assegnato un Paese e una commissione, con l’obiettivo di discutere questioni di attualità e arrivare alla stesura di documenti ufficiali condivisi – spiega il giovane –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Così ho vestito i panni del diplomatico"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Alpha King Found his SECRET HEIR at the Market Five Years Later | Rejected Mate Romance

Notizie correlate

Leggi anche: Il pm Massimo Russo: «Voto sì, mi sono messo nei panni del cittadino e ho cambiato idea sulla separazione delle carriere»

“Ho celebrato funerali, ho raccolto i cadaveri di persone suicidate in carcere. Ma quando ho visto mio padre morto ho scoperto davvero la morte”: così don Marco Pozza a VerissimoUn sacerdozio vissuto sulla linea di confine, affrontando gli abissi dell’animo umano e le fragilità della propria fede.

Argomenti più discussi: Così ho vestito i panni del diplomatico; Marrone, verde, blu. Tre vestiti di Andrea Camilleri; Ho interpretato il ruolo di sarta nel film più fashion dell’anno; Norbert Niederkofler: Il fine dining? Non morirà mai. Do lavoro a 70 persone e le spingo a creare.

Ho fatto il vestito per il ballo di fine anno di mia figlia! reddit

Un tragico incidente è costato la vita ad Alex Manninger, 48enne ex portiere austriaco che in Italia ha vestito le maglie di Fiorentina, Torino, Bologna, Brescia, Siena e Juventus. Secondo quanto riferito dai media austriaci, l’automobile su cui viaggiava Mannin x.com

Con le immagini ho ‘vestito’ CortinaSi chiama Stefano Savioli ed ha ‘vestito’ Cortina in occasione di questi giochi Olimpici invernali. Le sue immagini hanno occupato ogni strada, via, vetrina e cartellone pubblicitario della Perla ... ilrestodelcarlino.it