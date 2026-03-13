Brescia | Cose mai viste

A Brescia torna il mercato dell’handmade e del riuso, con 50 espositori provenienti da tutta Italia. L’evento si svolge nel Museo Diocesano di via Gasparo da Salò, offrendo agli appassionati un’occasione per scoprire creazioni artigianali e oggetti riciclati. L’iniziativa, in programma per la primavera, trasforma gli spazi museali in un punto di incontro tra arte, sostenibilità e tradizione.

Con la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l'edizione primaverile il mercato dell'handmade e del riuso che porta la sua proposta all'interno degli spazi unici del Museo Diocesano di Brescia, in via Gasparo da Salò.Sabato 14 e domenica 15 marzo il mondo di Cose Mai Viste.