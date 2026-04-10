Brescia | Cose Mai Viste a Tenuta Urbana

Domenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, si svolgerà a Cose Mai Viste a Tenuta Urbana l’evento primaverile dedicato alla creatività sostenibile e all’artigianato fatto a mano. L’iniziativa si concentra sui principi dell’economia circolare e offre uno spazio dedicato agli artigiani e alle attività che promuovono pratiche eco-friendly. L’evento si svolge durante l’intera giornata e coinvolge diverse realtà locali.

Domenica 12 aprile, dalle 10 alle 20, torna a Cose Mai Viste l’appuntamento primaverile dedicato alla creatività sostenibile, all’artigianato handmade e ai principi dell’economia circolare. Un’intera giornata che trasforma la campagna urbana in un grande laboratorio a cielo aperto, con la. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Brescia: Cose mai visteCon la presenza di 50 espositori da tutta Italia torna in città per l’edizione primaverile il mercato dell’handmade e del riuso che porta la sua... Nel giardino invisibile dei desideri: "Un mondo pieno di cose mai viste""Ciò che vediamo non è mai esattamente ciò che sappiamo", dice William Kentridge. Temi più discussi: Il mondo visto con gli occhi di Bruce Gilden - Mondo; Giacomo Zuanella, lo scrittore non vedente con la passione per gli scacchi: La cecità non è una barriera ma un'ispirazione; Un mese per 30 metri di strada: Forza Italia sulla lentezza dei lavori in via Demetrio Tripepi; Da Lolita a Challengers, il tennis come metafora dell’umanità. Cose mai viste creatività, laboratori, giochi, musica e gusto domenica a Tenuta Urbana di BresciaSi rinnova il consueto appuntamento alle porte della primavera con Cose Mai Viste, il market della creatività sostenibile, valorizzando l’artigianato hand made e le buone pratiche dell’economia circ ... quibrescia.it Cose MAI viste. L’arte in mostraDall'8 aprile al via il progetto Cose MAI viste. L’arte in mostra. Organizzato dalla Biblioteca civica Angelo Mai in collaborazione con Accademia Carrara, promosso dalla Commissione cultura della Bibl ... ecodibergamo.it Kvicha #Kvaratskhelia resterà una delle cose più belle mai viste al Maradona negli ultimi 30 anni. Che giocatore che abbiamo avuto. Sprecato persino al PSG. - facebook.com facebook