Cos' è la Rimond la big dei padiglioni Expo rimasta impigliata nell' inchiesta sull' albergo delle ' Cinque vie'
Dai fasti celebrativi degli Expo alla polvere delle inchieste penali sui guasti dell’urbanistica milanese. Anche la società Rimond è rimasta impigliata in una delle tante pieghe della maxi indagine sulla malaedilizia del capoluogo lombardo, che ormai da oltre tre anni sta impegnando la procura di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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