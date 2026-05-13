Cos' è la Rimond la big dei padiglioni Expo rimasta impigliata nell' inchiesta sull' albergo delle ' Cinque vie'

Da milanotoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dai fasti celebrativi degli Expo alla polvere delle inchieste penali sui guasti dell’urbanistica milanese. Anche la società Rimond è rimasta impigliata in una delle tante pieghe della maxi indagine sulla malaedilizia del capoluogo lombardo, che ormai da oltre tre anni sta impegnando la procura di.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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