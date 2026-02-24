Il palco dei Big i Giovani e l’amatissima gara cover | la road-map delle cinque serate di Sanremo 2026

Il palco di Sanremo si anima con le cinque serate dedicate ai Big, ai Giovani e alla gara cover, dopo il tributo a Pippo Baudo e il ritorno di Olly, vincitore del 2025 con «Balorda nostalgia». La prima serata porta sul palco artisti di rilievo e nuove promesse, pronti a esibirsi davanti a un pubblico attento. La manifestazione si prepara a svelare le scelte musicali e le sorprese previste per questa edizione. La serata si conclude con l’attesa delle prossime esibizioni.

© Feedpress.me - Il palco dei Big, i Giovani e l’amatissima «gara cover»: la road-map delle cinque serate di Sanremo 2026

Con l’omaggio a Pippo Baudo e il ritorno all’Ariston di Olly, vincitore del 2025 con «Balorda nostalgia», si apre stasera la 76a edizione del Festival di Sanremo. Questa la mappa delle 5 serate STASERA – Sul palco, con Carlo Conti e la co-conduttrice Laura Pausini, tutti e 30 i Big in gara. Co-conduttore della serata, Can Yaman, l’attore turco consacrato dal successo della serie Sandokan. Superospite Tiziano Ferro. I 30 brani vengono votati dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web: alla fine viene stilata una classifica e vengono annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me Belen Rodriguez ospite delle cinque serate di Sanremo 2026: “Canterà con un Big in gara”Belen Rodriguez sarà ospite delle cinque serate del Festival di Sanremo 2026, come annunciato da Luca Dondoni. Sanremo riparte: ospiti e co-conduttori sul palco. Il recap delle cinque serateSanremo torna in scena, con artisti, ospiti e conduttori che salgono sul palco dal 24 febbraio. Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Al via Sanremo 2026: debutto dei 30 Big sul palco dell’Ariston; Sanremo 2026, la guida definitiva: date, conduttori, Big, ospiti e polemiche; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Se le canzoni in gara a Sanremo 2026 fossero dei libri, a quali assomiglierebbero?. Il palco dei Big, i Giovani e l’amatissima «gara cover»: la road-map delle cinque serate di Sanremo 2026Tra co-conduttori (da Can Yaman a Giorgia Cardinaletti), superospiti (da Tiziano Ferro ad Andrea Bocelli), sistemi di votazione e giurie ... gazzettadelsud.it Sanremo già bollente: lite tra Big minaccia il palco dell’Ariston (il motivo è scioccante)Due cantanti si contendono una suite con doppio bagno, minacciando di sfogarsi sul palco: ... msn.com Dall’infanzia difficile a Roma al palco dell’Ariston: Nayt è tra i big di Sanremo 2026. Scopri la storia del rapper romano x.com Ultime prove sul palco del teatro Ariston per i 30 big in gara al Festival di Sanremo, ma questa volta con un assaggio di pubblico formato da addetti ai lavori e giornalisti. Abbiamo potuto ascoltare le canzoni in gara, ecco le prime impressioni - facebook.com facebook