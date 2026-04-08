Stasera su Sky Cinema e NOW, la programmazione offre una varietà di generi, dalla commedia all’azione. Alle 21, su Sky Cinema Uno HD, va in onda il film intitolato

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) torna Il Maestro, con Pierfrancesco Favino diretto da Andrea Di Stefano in un racconto intenso ambientato nel mondo del tennis. Un ex giocatore, segnato da errori e occasioni mancate, trova una seconda possibilità allenando un giovane talento, dando vita a un rapporto fatto di tensioni, aspettative e crescita reciproca, dove lo sport diventa metafora di riscatto personale. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) va in onda L’ombra di Caravaggio, film storico diretto da Michele Placido con Riccardo Scamarcio, Louis Garrel e Isabelle Huppert. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Mercoledi 8 Aprile 2026 - Il Maestro

Cosa vedere a Pasqua su Sky Cinema stasera Domenica 5 Aprile 2026 - Il MaestroSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

Cosa vedere su Sky Cinema stasera Martedi 7 Aprile 2026 - Delivery ManSerata ricca su Sky Cinema e NOW Dalla commedia all’azione, cosa vedere con orari e programmazione.

The Vanishing | Critical Role | Campaign 4, Episode 20

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Dietro le quinte de #IlMaestro: Anni ‘ 80. Pierfrancesco Favino è Raul, ex tennista deluso da una carriera mediocre che diventa allenatore del giovane talento Felice. #IlMaestro è disponibile su Sky Cinema e on demand. - facebook.com facebook

Insieme #CinqueSecondi ora disponibile su Sky Cinema e on demand. x.com