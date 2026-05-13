Alla Biennale di Venezia nei Padiglioni di India e Catalogna si possono ammirare installazioni che esplorano temi legati alla terra e alle sue fragilità. Tra le opere in mostra ci sono composizioni di luci e suoni che arricchiscono l’esperienza visiva e uditiva. Nel Padiglione dell’India è presente la mostra intitolata Geographies of Distance: Remembering Home, curata da Amin Jaffer.

(askanews) – Alla Biennale Arte 20026 il Padiglione dell’India presente Geographies of Distance: Remembering Home a cura di Amin Jaffer. La casa è un’idea ricreata incessantemente in risposta ai mutamenti della vita, un territorio ricostruito attraverso l’emozione: per chi vive la distanza tra regioni e generazioni, la casa diventa una condizione portatile, un insieme di rito, materia e mitologia personale. La mostra riflette la trasformazione dell’India contemporanea, le cui città si espandono a ritmi vertiginosi. Le opere in argilla di Alwar Balasubramaniam registrano la fragilità della terra. Sumakshi Singh utilizza il filo per ricreare una casa demolita, trasformandola in una delicata struttura di memoria.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Cosa vedere alla Biennale di Venezia nei Padiglioni di India e Catalogna. Tra la fragilità della terra e le installazioni di luci e suoni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Tren?ín si accende: 9 installazioni tra luci e suoni coinvolgono la cittàLa città slovacca di Tren?ín ha trasformato il proprio volto tra il 10 e l’11 aprile con la seconda edizione del Light Art Festival, un evento che ha...

Cosa vale la pena vedere alla Biennale di Venezia 2026?Come ogni anno la Biennale si fa sentire per qualche polemica (giusta e ingiusta) e per qualche padiglione che sconvolge le masse, ma di arte di...

Argomenti più discussi: Via alla Biennale di Venezia 2026: quali sono i padiglioni da non perdere; Abbiamo visitato la Biennale Arte 2026: le mostre e i padiglioni da non perdere sono questi; La Biennale di Venezia 2026: le mostre più belle da vedere in città; Fuori dalla Biennale di Venezia, queste sono le mostre che non dovreste perdervi.

Cosa vedere oggi a Venezia durante la Biennale Arte 2026: con le mappe di Untitled Association, alla scoperta di mostre, installazioni ed eventi speciali diffusi in tutta la città x.com

Radhika Ambani in un sari Givenchy su misura per l'apertura della 61ª Esposizione Internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, 9 maggio 2026. Ispirato ai vestiti a tema sari indossati da Audrey Hepburn e Jackie Kennedy. reddit

Biennale di Venezia 2026: cosa vedere oltre la Biennale, tra nuove isole museo e installazioni su antichi palazziDalle inaugurazioni istituzionali di Fondazione Prada e Palazzo Grassi ai progetti indipendenti disseminati in tutta la città, sono infinite le mostre che aprono durante Biennale d'Arte. Ecco una guid ... vogue.it