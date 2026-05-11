Cosa vale la pena vedere alla Biennale di Venezia 2026?

La Biennale di Venezia 2026 si avvicina e porta con sé le consuete discussioni e polemiche, alcune più condivise e altre meno. Tra i padiglioni che attirano l’attenzione, ci sono alcune esposizioni che spiccano sul resto, mentre altri spazi suscitano reazioni contrastanti. Di fronte a questa manifestazione, si parla spesso più di eventi e controversie che di arte in sé, lasciando spesso in secondo piano le opere esposte.

Come ogni anno la Biennale si fa sentire per qualche polemica (giusta e ingiusta) e per qualche padiglione che sconvolge le masse, ma di arte di solito si parla poco. Ecco quindi che ci dico, a mio avviso, cosa vale la pena vedere quest’anno e perché. Perché la Biennale è arte, e di arte bisogna parlare. La 61sima Esposizione Internazionale d’Arte è aperta dal 9 maggio al 22 novembre 2026, con il titolo In Minor Keys scelto dalla compianta curatrice Koyo Kouoh, scomparsa nel maggio 2025 prima di vedere la sua Biennale realizzata, chissà se sarebbe fiera o meno del risultato. Il tema esplora le tonalità minori, associate in musica alla calma, al raccoglimento e alla riflessione, e ha trovato terreno fertile in una presenza dominante di artiste e curatrici come non mai nella storia dei padiglioni nazionali, e oserei dire finalmente.🔗 Leggi su 361magazine.com

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