Dopo più di tre settimane di silenzio, Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai suoi due figli, ha ripreso i contatti con i carabinieri. Le autorità stanno monitorando la situazione e non escludono che possa trovarsi all’estero. La famiglia ha deciso di rompere il silenzio, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla posizione della donna e dei bambini. La vicenda resta sotto attenta osservazione.

Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa da oltre tre settimane insieme ai suoi due figli, è tornata in contatto con i carabinieri, mentre gli investigatori non escludono che possa trovarsi attualmente all’estero. Le verifiche sono in corso e nelle prossime ore potrebbe essere ascoltata per chiarire i motivi dell’allontanamento. Il caso della famiglia scomparsa ha tenuto per giorni con il fiato sospeso l’opinione pubblica, alimentando ipotesi su un possibile allontanamento volontario e su una situazione familiare definita dagli inquirenti come “problematica”, mentre si cercava di ricostruire gli ultimi spostamenti. La svolta è arrivata con la conferma che Sonia Bottacchiari e i due figli sono vivi e si trovano in un luogo sicuro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa succede ora ai figli”. Sonia scomparsa coi bambini, la famiglia rompe il silenzio

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