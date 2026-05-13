Cosa succede ora ai figli Sonia scomparsa coi bambini la famiglia rompe il silenzio
Dopo più di tre settimane di silenzio, Sonia Bottacchiari, scomparsa insieme ai suoi due figli, ha ripreso i contatti con i carabinieri. Le autorità stanno monitorando la situazione e non escludono che possa trovarsi all’estero. La famiglia ha deciso di rompere il silenzio, ma al momento non ci sono ulteriori dettagli sulla posizione della donna e dei bambini. La vicenda resta sotto attenta osservazione.
Sonia Bottacchiari, la donna scomparsa da oltre tre settimane insieme ai suoi due figli, è tornata in contatto con i carabinieri, mentre gli investigatori non escludono che possa trovarsi attualmente all’estero. Le verifiche sono in corso e nelle prossime ore potrebbe essere ascoltata per chiarire i motivi dell’allontanamento. Il caso della famiglia scomparsa ha tenuto per giorni con il fiato sospeso l’opinione pubblica, alimentando ipotesi su un possibile allontanamento volontario e su una situazione familiare definita dagli inquirenti come “problematica”, mentre si cercava di ricostruire gli ultimi spostamenti. La svolta è arrivata con la conferma che Sonia Bottacchiari e i due figli sono vivi e si trovano in un luogo sicuro.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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