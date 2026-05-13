Quest'ultima stagione del Napoli ha lasciato diverse riflessioni. Nonostante le critiche rivolte alla squadra e al suo allenatore, si riconosce un elemento che ha caratterizzato questa squadra: l'altruismo verso avversari in difficoltà da tempo. Questo atteggiamento ha attirato l'attenzione e ha suscitato discussioni tra gli osservatori, anche in assenza di giudizi positivi o negativi sulle prestazioni complessive.

DI SERGIO SCIARELLI - Non c'è alcuna eredità lasciata sul campo. Il Napoli è una squadra del cuore d'oro, generosa con gli avversari. Tutto si può dire di male sulla squadra e sul suo attuale allenatore, ma non si può negare la dote di altruismo verso concorrenti in crisi da tempo e in modo conclamato. L’ultimo caso di bontà d’animo è stato quello di Napoli-Bologna. Consentire ad una squadra in crisi profonda (reduce da una serie di partite perse e con il problema di fare goal) di venire a giocare al Maradona e di rifilare, tutti insieme, ben tre goal a chi avrebbe dovuto congedarsi degnamente dai soliti 50.000 spettatori, è stato veramente un atto di grande generosità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Cosa resta di questo campionato del Napoli?

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25 ottobre 2025 l’ultima di #DeBruyne e #Anguissa insieme con il Napoli

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