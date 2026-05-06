Tre giornate per… Ecco per cosa corre l’Atalanta in questo finale di campionato

L'Atalanta si prepara a disputare tre partite nel finale di campionato, con un totale di circa 270 minuti di gioco, inclusi eventuali recuperi. Le gare sono programmate nel corso di tre weekend consecutivi, rappresentando un impegno intenso per la squadra in questa fase conclusiva della stagione. Le sfide si svolgeranno in diversi stadi e contro avversari vari, con l’obiettivo di ottenere risultati utili per la classifica.

Tre partite, tre weekend per 270 minuti (più abbondante recupero) di calcio. L’Atalanta si avvia verso la coda di una stagione memorabile per certi versi, dimenticabile per altri, destinata a concludersi salvo ribaltoni al massimo con il raggiungimento di un posto in Conference League senza dipendere neanche integralmente da sé stessa. Ma il 7° posto non è l’unico obiettivo, se tale può essere definito, per cui i nerazzurri corrono in questo finale di campionato per dare un senso alla stagione. Anche se resta il principale, ovviamente. Perdendo con il Cagliari e pareggiando con il Genoa nelle ultime due giornate, l’Atalanta si è matematicamente preclusa la possibilità di raggiungere il quarto posto distante 10 punti della Juventus e di fatto pure il 5°, in mano alla Roma a 64 punti contro i 55 della squadra di Palladino.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Union SG-Atalanta 1-0: gol e highlights | Champions League

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