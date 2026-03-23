Inter News 24 Ranieri, difensore della Fiorentina, ha commentato nel post-partita il pareggio ottenuto questa sera contro l’Inter: le sue dichiarazioni. Al termine di un Fiorentina-Inter vibrante, conclusosi in pareggio, il difensore viola Luca Ranieri è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la solida prestazione contro la capolista di Cristian Chivu. Nonostante lo strapotere offensivo nerazzurro, la retroguardia toscana ha saputo reggere l’urto, limitando le giocate di Thuram e del giovane Esposito. PAROLE – « Abbiamo fatto una grandissima prestazione contro la squadra più forte del campionato: siamo felici, ci voleva. Il Franchi è stato l’uomo in più che ci è servito, complimenti a tutti: era quello che ci voleva. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ranieri a DAZN: «L’Inter resta la più forte del campionato. Kean e Pio Esposito? Stasera mi sono accorto di una cosa»

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Tutto quello che riguarda Pio Esposito

Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la capolista al Franchi per blindare lo scudetto; Formazioni Fiorentina-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Kean, Solomon, Lautaro Martinez, Calhanoglu, Bastoni, Bonny e Pio Esposito; Fiorentina-Inter: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Notte cruciale per la classifica: Fiorentina a caccia di punti salvezza, Inter pressione scudetto.

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