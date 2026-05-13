La famiglia di Chiara Poggi ha annunciato che prenderà decisioni se Alberto Stasi sarà assolto. L’avvocato della famiglia ha ripreso a parlare del caso Garlasco, concentrandosi anche sugli aspetti legati ai risarcimenti civili in relazione alla condanna di Stasi. La questione ha suscitato attenzione tra chi segue il procedimento giudiziario. La disputa legale coinvolge diversi aspetti, tra cui anche le conseguenze civili dell’esito del processo.

L’avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia di Chiara Poggi, torna a intervenire sul caso Garlasco affrontando uno dei temi più delicati e spesso sottovalutati del procedimento: quello dei risarcimenti civili collegati alla condanna di Alberto Stasi. In un’intervista rilasciata a Open, Tizzoni ha chiarito che un’eventuale revisione del processo con conseguente assoluzione di Stasi non cambierebbe solo lo scenario giudiziario, ma avrebbe effetti anche sul piano economico. «Se domani dovesse succedere che Alberto Stasi viene assolto, perché gli danno la revisione del processo, alla famiglia Poggi restituire quelle somme non comporterebbe nessun concreto, serio disagio», ha spiegato.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Cosa faremo se Stasi sarà assolto”. Garlasco, l’annuncio della famiglia Poggi

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