Cosa deve fare il governo progressista nei prossimi 5 anni? M5s a confronto

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato nove incontri in Emilia-Romagna come parte del progetto “Nova-Parola all’Italia”, un percorso partecipativo che coinvolgerà i cittadini e le realtà locali. L’obiettivo è ascoltare direttamente le esigenze delle comunità per definire le priorità del futuro programma di governo della coalizione progressista. I tavoli di discussione si svolgeranno nei prossimi mesi, coinvolgendo attivamente diverse realtà territoriali.

Saranno nove gli appuntamenti in Emilia-Romagna di “Nova-Parola all’Italia”, il grande percorso partecipativo promosso dal Movimento 5 Stelle per costruire, attraverso l’ascolto diretto dei territori, le priorità del futuro programma di governo della coalizione progressista. Gli eventi si.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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