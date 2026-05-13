Una nuova analisi mette sotto la lente la presenza di figure di spicco della destra italiana in relazione alla missione del cosiddetto “custode del trumpismo”. Secondo alcune fonti, la leadership della destra italiana avrebbe subito cambiamenti rispetto alle aspettative della destra americana, aprendo la strada a possibili sostituti. Tra le figure più citate ci sono leader politici che si sono distinti in recente attività pubblica e politica, con alcuni interpretati come potenziali “designated survivor”.

Prima la presentazione del suo libro organizzata da Nazione Futura di Giubilei. Poi l’intervento alla Camera ospite della Lega. Così Kevin Roberts, numero 1 di Heritage Foundation, cerca nuove sponde nel nostro Paese dopo la delusione Meloni. È ora di trovare il designated survivor della destra italiana. Giorgia Meloni ha tradito le aspettative della destra americana, sicché serve un sostituto: Matteo Salvini, Capitan America. Ci pensa il movimento MAGA e ci pensano gli intellettuali del gruppo conservatore in missione per conto di dio, pardon, di Donald Trump, a indicare la rotta sovranista, a tracciare la mappa dell’egemonia culturale, quella che non è riuscita agli Alessandro Giuli in questi anni.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Cosa c’è dietro la missione italiana del custode del trumpismo

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